Ieri l'altro c'è stato un incontro a Castel Volturno tra Cristiano Giuntoli e Juan Gemelli, agente di Allan, per parlare della possibile proposta del PSG, che però davanti alla fermezza del Napoli s'è preso una pausa di riflessione perché non pare disposto a mettere sul piatto 100 milioni. Buono, dunque, il muro alzato da Aurelio De Laurentiis, che adesso però deve guardarsi bene da un'altra pretendente. Anche il Manchester City, infatti, si sta muovendo in gran silenzio per il centrocampista ex Udinese, che in Premier League piace a diverse formazioni. A riportarlo è Il Mattino.