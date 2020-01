Napoli, il regalo post-Coppa Italia può essere Politano: accordo con l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver conquistato il pass per la semifinale di Coppa Italia, il Napoli vuole regalarsi un altro colpo di mercato in questo mese di gennaio: Matteo Politano. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, gli azzurri avrebbe trovato un accordo con l'Inter per l'acquisto a titolo definitivo (o il prestito con obbligo di riscatto) dell'esterno offensivo, formula che la Roma almeno per il momento non garantisce. Ecco perché il club partenopeo adesso è a un passo dall'ex Sassuolo, tanto che già domani si può chiudere.