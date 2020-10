Napoli, il responsabile della comunicazione all'ANSA: "Non partiremo per Torino"

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - Il Napoli non partirà per Torino. Lo ribadisce all'ANSA il capo della comunicazione del club azzurro Nicola Lombardo commentando la posizione della Lega che la partita Juventus-Napoli deve regolarmente svolgersi. La trasferta, ricorda il portavoce, è stata vietata al Napoli dall'Asl che è l'autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore anche il Ministero della Salute.