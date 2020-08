Napoli, imposto l'addio a Callejon per motivi anagrafici: lo spagnolo tornerà in Liga

José Maria Callejon tornerò in Spagna. Stando a quanto riferito da La Repubblica, quella di ieri è stata l'ultima partita nel nostro campionato per l'esterno andaluso, il cui addio è stato imposto dal Napoli per motivi anagrafici. Nel suo futuro, dunque, c'è di nuovo la Liga. Dopo sette anni in Italia, l'ex Real Madrid è ai saluti.