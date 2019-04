Napoli, Insigne è un caso. Il Milan alza il pressing e prepara l'offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne è diventato un caso per il Napoli: in panchina per 90 minuti contro l'Atalanta, dopo il battibecco con Ancelotti e i fischi del pubblico contro l'Arsenal. Un caso che agita il mercato: l'attaccante ha un contratto con gli azzurri fino al 2022, considerato il mal di pancia (e le sue recenti dichiarazioni) l'addio diventa una strada sempre più percorribile. Ci pensa il Milan, secondo quanto riporta Il Mattino: i rossoneri sarebbero pronti a un'offerta da 40 milioni di euro più Suso. A breve Mino Raiola, agente di Insigne, incontrerà De Laurentiis e Giuntoli: finora il patron ha sempre valutato Insigne attorno ai 100 milioni di euro.