Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sarebbe piombato prepotentemente su Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti per lo svedese ed è dunque in questo momento pienamente in corsa. Il Milan, dal canto suo, ha offerto 3 milioni fino alla fine di questa stagione più 6 per la prossima, ma il giocatore chiede di più. E soprattutto vuole 18 mesi di contratto garantiti, mentre il club rossonero punterebbe a legare il secondo anno a un obiettivo di squadra, probabilmente il quarto posto. Il Bologna continua a puntare su Sinisa Mihajlovic, ma ancora non ha avanzato un’offerta economica.