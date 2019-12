© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, al termine della sfida col Genk vinta per 4-0 è intervenuto al microfono di Sky Sport parlando anche di Lorenzo Insigne. "Lo vedo tranquillo. Quando la squadra non va bene si parla dei singoli, ma dobbiamo parlare di gruppo. Insigne nel riscaldamento ci ha spinto. Lo vedo molto tranquillo. Ha momenti sì, momenti no, come tutti. Tornerà quello che è: un grande giocatore".