Napoli, Koulibaly e l'attesa snervante per conoscere il futuro. Il difensore ha chiesto chiarezza

vedi letture

L'attesa per conoscere il suo futuro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si sta facendo snervante, perché a fine agosto Kalidou Koulibaly non conosce ancora quale sarà il suo destino. Da tempo viene dato sul piede di partenza, con il Manchester City in pole position, ma il Napoli ha rifiutato la prima offerta da 63 milioni e ne chiede almeno 70. Una condizione - si legge - che ha spinto il giocatore a chiedere chiarimenti. La risposta? Starsene tranquillo, perché comunque ha un contratto che lo lega al Napoli ancora per i prossimi tre anni, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, il più alto nell’intero organico. La mancanza di certezze, intanto, ha convinto Koulibaly a venire fuori dai suoi silenzi.