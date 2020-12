Napoli, Koulibaly può rientrare per l'Epifania. Lozano pronto già per il Cagliari

“Distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro e almeno 10 giorni di stop”. Lo scorso 21 dicembre recitava così il comunicato del Napoli in merito alle condizioni di Kalidou Koulibaly. L’infortunio subito contro la Lazio sembrava in realtà doverlo tenere ai box per qualche settimana, ma secondo Sky Sport il centrale azzurro sta già puntando il rientro. Magari non il 3 gennaio contro il Cagliari, ma per la sfida casalinga contro lo Spezia del 6 gennaio Gattuso potrebbe averlo nuovamente a disposizione. In attesa di Osimhen e Mertens, inoltre, l’allenatore del Napoli potrebbe riabbracciare già nella prima partita dell’anno Hirving Lozano, spiega TuttoNapoli.