Napoli, l'annuncio del rinnovo di Mertens prima del Barcellona: ADL vuole caricare la squadra

Il rinnovo di Dries Mertens per caricare il Napoli in vista della sfida europea al Barcellona. Secondo quanto riferito da la Repubblica, dopo l'intesa tra il centravanti belga e ADL per prolungare il contratto, la società avrebbe già individuato la data per darne l'annuncio. Poco prima del 18 marzo, quando appunto i ragazzi di Gattuso sfideranno il Barça in Champions: una strategia per dare ulteriore entusiasmo.