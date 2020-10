Napoli, l'entourage di Milik spinge per la risoluzione. De Laurentiis aspetta offerte a gennaio

Il futuro di Arkadiusz Milik resta appeso ad un filo. Dopo il mercato estivo il Napoli è stato chiaro: senza rinnovo sarà messo da parte. De Laurentiis intende mantenere la linea dura, il giocatore ha capito che non può stare 8 mesi fermo nell'anno che porta agli Europei. Per questo ieri è andato in scena a Castel Volturno un incontro fra l'entourage del polacco, De Laurentiis e Giuntoli. Pantak ha proposto una risuluzione anticipata che però il Napoli al momento non prende in considerazione. Giuntoli non fissa il prezzo, attende offerte che il club prenderà in considerazione. Lo riporta Il Mattino.