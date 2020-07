Napoli, la concorrenza per Boga arriva dall'ex Ancelotti: lo vuole per il suo Everton

Una vecchia conoscenza su un nuovo obiettivo: Carlo Ancelotti, ora all'Everton, fa concorrenza al Napoli per Jeremie Boga. L'attaccante del Sassuolo, messo nel mirino da Cristiano Giuntoli già da diversi mesi per rinforzare la rosa di Rino Gattuso, ora avrebbe acceso l'interesse di "Carletto", pronto a portarlo in Inghilterra per metterlo a disposizione dei Toffees, secondo quanto rivela Sky Sport UK.