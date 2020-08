Napoli-Lazio 1-1 dopo 45 minuti. Immobile record: 36 gol e 45 minuti per staccare Higuain

E' finito 1-1 il primo tempo di Napoli-Lazio, sfida valida per l'ultima giornata della Serie A 2019/20. Buona frazione al San Paolo, passata alla ribalta soprattutto per quanto accaduto al 22esimo con Ciro Immobile che ha realizzato la rete del pari e ha raggiunto Gonzalo Higuain in vetta alla classifica dei migliori marcatori della Serie A in una sola stagione: con questo sono 36, un gol molto bello perché sintesi di senso della posizione e istinto. Sull'assist di Marusic rapidissimo il suo tocco in anticipo che ha preso sul tempo Ospina.

In precedenza, il Napoli era passato in vantaggio con Fabian Ruiz. Lo spagnolo dopo 9 minuti, in occasione della prima sortita offensiva della squadra di Gattuso, aveva trovato il vantaggio con un tiro dal limite dell'area finito alle spalle di Strakosha anche grazie a una deviazione di Luiz Felipe.

Dopo la rete del vantaggio, i partenopei hanno tenuto bene il campo e anche dopo l'1-1 la squadra di casa è stata quella che è andata più vicina al gol con un tiro a incrociare di Mario Rui finito di poco a lato. Dopo 45 minuti, però, il punteggio è sul risultati di parità. E Immobile dopo aver raggiunto Higuain ha ora altri 45 minuti di tempo per staccarlo.

