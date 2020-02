vedi letture

Napoli, Leandrinho ancora in prestito: tornerà in Brasile, al Red Bull Bragantino

Assente dai convocati di Gattuso da quasi un mese, per il giovane attaccante del Napoli Leandrinho è pronto un ritorno in Brasile: l'attaccante di movimento dovrebbe essere ceduto in prestito al Red Bull Bragantino nelle prossime ore, non trovando spazio in azzurro. Lo rivela quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno.