Napoli-Lozano, ballano 10 milioni. E De Laurentiis si spazientisce

C'è il rischio concreto che il Napoli possa rinunciare alla trattativa per Hirving Lozano, l'attaccante del PSV Eindhoven. Dopo mesi di contatti e discussioni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la questione ha preso una piega diversa rispetto a quanto s'era pensato fino alle ultime ore, quando il messicano veniva indicato come il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione.

In pratica il PSV non vorrebbe tenere conto del precedente accordo. Il quale - spiega il quotidiano - avrebbe previsto il pagamento da parte del Napoli, di 40 milioni per il cartellino di Lozano. Gli olandesi avrebbero rilanciato, chiedendo 50 milioni, una condizione che ha irrigidito i dirigenti napoletani che avevano pianificato l'operazione con la consulenza di Mino Raiola, il manager del giocatore. De Laurentiis - si legge - è rimasto infastidito dal comportamento del PSV e, se non dovessero esserci ripensamenti da parte degli olandesi, potrebbe dare mandato a Giuntoli d'interrompere ogni trattativa.

Inoltre, ci sarebbe un ripensamento anche da parte del giocatore. Si è partiti da un’offerta di 2,5 milioni di euro a stagione, per i prossimi cinque anni. Ma, pare che Lozano non sia convinto, che voglia guadagnare almeno 3 milioni rispetto a quanto gli è stato proposto dal Napoli. L’impressione è che sul giocatore si sia fiondato il Barcellona, che potrebbe anche garantirgli lo stipendio richiesto.