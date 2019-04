Napoli, Lozano primo obiettivo. Il PSV spara alto: 40 milioni di euro

© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano primo obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club azzurro vorrebbe l'esterno messicano del PSV ma non sarà facile strapparlo agli olandesi che chiedono almeno 40 milioni di euro. Il tutto è in mano a Mino Raiola, che potrebbe provare ad aiutare i partenopei con la sua mediazione.