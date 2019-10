Napoli, Lozano protagonista con la maglia del Messico: assist e super gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conferme con la maglia del Napoli, Hirving Lozano è stato protagonista nel match di Concacaf Nations League, Bermuda-Messico, terminato col successo messicano per 5-1. Lozano prima ha fornito l' assist vincente per la prima rete, poi ha segnato uno splendido gol con inserimento in area per il momentaneo 4-1. Successivamente, poi, ha colpito un palo su rigore. L'attaccante della squadra di Ancelotti è rimasto in campo per 72 minuti.