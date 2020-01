© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Qualcuno critica la mia intesa in campo con Koulibaly? Ci sono tante cose che mi fanno sorridere, compresa questa". Intervistato da Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas fa il punto sulla stagione, anche dal punto di vista del rendimento personale: "Quando le cose non vanno bene del resto si cerca di dare la colpa a tutti. Abbiamo giocato poco insieme, ma in Champions abbiamo fatto benissimo. Ora lui è infortunato e non può darci una mano, speriamo torni presto".