Napoli, Manolas: "Con l'Inter abbiamo dominato. Non è tutto da buttare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Come si esce dal momento complicato? Solo vincendo. Adesso abbiamo gare molto difficili, contro alcune delle squadre più in forma del campionato. Contro la Lazio sarà una gara difficile, ma ce la metteremo tutta". Parla così Kostas Manolas, che ai microfoni di Sky Sport analizza il momento del Napoli: "La gara contro l'Inter? Capisci che qualcosa non gira per il verso giusto quando dopo i primi sette minuti crei due chiare occasioni da gol ma non segni, mentre l'Inter alla prima riesce a segnare. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dominato la partita, ma su tre nostri errori abbiamo preso tre gol. Quindi a parte il risultato non è tutto da buttare".

Adesso c'è la gara contro la Lazio. "Con la Roma ho giocato non so quanto derby, la Lazio è una squadra forte, lo stesso gruppo da anni, col solito allenatore. Sta facendo un campionato straordinario, ma noi andiamo lì per combattere e vincere".

Come si ferma Immobile? "Sta facendo un grande campionato, come ha sempre fatto. Sa fare gol, in questo momento meglio di tutti. E' un avversario tosto, ma io scenderò in campo per dare il massimo e vincere".

Troppi 11 punti dalla Champions? "Sono tanti, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Vincere aiuta a vincere. In questo momento facciamo belle gare ma non ci riusciamo. E' un'annata un po' storta, sta andando così ma dobbiamo rialzarci e portare a casa punti".

Critiche sull'intesa con Koulibaly? "Tante cose mi fanno sorridere, compresa questa. Quando le cose non vanno bene si cerca di dare la colpa a tutti. Abbiamo giocato poco insieme, ma in Champions abbiamo fatto benissimo. Ora lui è infortunato e non può darci una mano, speriamo torni presto".

Che allenatore è Gattuso? "E' un allenatore che dà l'anima, è preparato, si vede il suo lavoro in campo. Lavoriamo duramente negli allenamenti, spero che arrivino i risultati perché meritiamo di più".

Demme potrà aiutare? "Non guardo la Bundesliga, non lo conosco bene ma spero che possa darci una mano".

Difficile adesso giocare al San Paolo? "E' complicato perché non vengono i risultati, ma i tifosi hanno giustamente le loro ragioni".

Il Barcellona in Champions? "E' lontano come impegno, prima dobbiamo pensare solo alle partite che abbiamo in questo periodo".