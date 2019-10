Napoli, Manolas salterà la SPAL: "Ibra il più forte bomber mai incontrato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Oggi non mi sono allenato, ho ancora dolore. Ho un'infrazione alla costola, è molto doloroso. Non ci sarò contro la Spal, poi vedremo giorno dopo giorno". In una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il difensore del Napoli Kostas Manolas ha così risposto alla domanda relativa alle sue condizioni fisiche. "Ibrahimovic a gennaio? Non c'è bisogno di accoglierlo, si accoglierebbe da solo! E' l'attaccante più forte che abbia mai incontrato, se arriverà sarà il benvenuto da tutti. Certo, ora non c'è e noi ci godiamo i nostri attaccanti che sono forti allo stesso modo".

Sulla sua intesa con Koulibaly, questo il pensiero di Manolas: "E' un giocatore straordinario, è stato criticato dopo due partite andate male e questo non è giusto E' fortissimo e deve continuare a dare il suo contributo come fa sempre per il Napoli, essere protagonista. Pallone d'oro? Gli faccio i miei complimenti, non è facile per un difensore essere candidato".