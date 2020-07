Napoli, Meret: "Con il Parma gara complicata, dovremo essere attenti"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato poco fa ai microfoni di DAZN in vista del match con il Parma: "E' complicato ma se vogliamo arrivare preparati alla sfida con il Barcellona dobbiamo giocare al massimo tutte le partite. Questa sarà una gara complicata per noi, ma dobbiamo portare a casa i tre punti. Il Parma segna tanto in contropiede e ha giocatori molto veloci in avanti, dovremo essere bravi a contenerli e ad essere attenti in ogni momento della partita".