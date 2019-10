Napoli, Mertens batte il record di Maradona: "Ora Hamsik entro Natale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la doppietta di ieri contro il Red Bull Salisburgo ha superato Diego Armando Maradona nella classifica all-time dei migliori marcatori del club. Adesso il calciatore belga è al secondo posto, alle spalle del solo Marek Hamsik: "Ho superato Diego che è stato l'idolo assoluto di questa città e adesso spero di raggiungere anche Marek che è a 5 gol di distanza - ha detto Mertens -. A Marek non dico nulla, ma spero di poterlo superare presto, magari entro Natale. Questo traguardo è una gioia personale ma anche per la squadra perché io tengo sempre al risultato del Napoli prima che per me stesso. Era importante tornare a vincere fuori casa, perché ci dà grande morale".

Questi i cinque migliori marcatori della storia del Napoli

1) Marek Hamsík - 121 gol (12 stagioni)

2) Dries Mertens - 116 (7 stagioni)

3) Diego Armando Maradona - 115 (7 stagioni)

4) Attila Sallustro - 108 (11 stagioni)

5) Edinson Cavani - 104 (3 stagioni)