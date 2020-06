Napoli, Milik insiste per la Juve: a settembre potrebbero entrare in scena le contropartite

vedi letture

I recenti sondaggi effettuati da alcuni club in Spagna e in Inghilterra hanno confermato che Arkadiusz Milik darà priorità alla Juventus per il prossimo contratto. Il polacco vuole vestire la maglia bianconera e fargli cambiare idea eventualmente non sarà facile. Il Napoli, nonostante il contratto in scadenza nel 2021, chiede comunque 40-50 milioni, cifra che Paratici può raggiungere solo inserendo almeno una contropartita. Per il momento De Laurentiis non ci sente da questo orecchio, ma a settembre le cose potrebbero cambiare. A riportarlo è Tuttosport.