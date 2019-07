© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Dimaro: "Vogliamo vincere da tanti anni ma non ci riusciamo. La Juve ha fatto una grande stagione, soprattutto nei primi mesi quando le vincevano tutte e per noi era difficile riuscire a stargli dietro. Quest'anno come sempre vogliamo provarci, poi vediamo che succede. Abbiamo un mister con grande esperienza. La mia ultima stagione è stata buona ma so che posso fare meglio, aiutare di più la squadra e segnare di più. Io lavoro sul campo e sono concentrato su quello, non su quello che viene detto dai giornalisti. Non sto a pensare cosa dicono il presidente, l'allenatore, e se vogliono comprare un nuovo centravanti. Sarri? Scelta sua, lui è un grande professionista e dobbiamo rispettarlo".