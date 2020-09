Napoli, Milik rimane in uscita e può partire anche in prestito: l'Everton si è informato

Sfumata l'opzione Roma, per Arkadiusz Milik l'opzione Premier League rimane l'unica vera strada per il polacco. Secondo quanto raccolto da Sky, nell'ultima settimana di mercato il Napoli potrebbe aprire anche al prestito, dopo averlo fatto rinnovare, per non perdere il giocatore a zero nel 2021. E in questo senso c'è un interesse dell'Everton di Ancelotti, che lo conosce bene.