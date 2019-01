Napoli, Milik: "Tanti giocatori forti in attacco ma spero di giocare io"

Fonte: tuttonapoli.net

Il centravanti polacco Arkadiusz Milik, al termine della gara vinta contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia: "È stata una bella gara, abbiamo vinto e non era facile rientrare dopo la sosta e fare questa partita contro il Sassuolo. Abbiamo passato il turno, tutti abbiamo lavorato per questo e ne siamo felici. Sugli obiettivi? E' vero che siamo usciti dalla Champions, però vogliamo provare a regalare una gioia ai nostri tifosi in Coppa Italia, in Europa League e anche in campionato perché no. Ora concentriamoci sulla Lazio, poi penseremo al doppio confronto col Milan, sarà bello giocare due gare contro una squadra forte in trasferta, in Coppa vogliamo arrivare fino in fondo.

Sull'impiego e il periodo di forma? "Penso che non abbiamo titolari in questo periodo, abbiamo tanti giocatori forti davanti, ci sono tante partite e giochiamo tutti, decide il mister chi gioca la prossima, ma spero che giocherò io. Abbiamo tanta qualità in quel reparto, Lorenzo è forte e si trova bene anche a sinistra, possiamo giocare anche tutti e tre insieme lì davanti: io, Dries e Lorenzo".