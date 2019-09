Napoli, Milik torna titolare ma il rinnovo tarda ad arrivare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una quarantina di giorni di convalescenza e una via-vai di voci estenuante nella sua estate, Arkadiusz Milik è pronto a riprendersi il Napoli e caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco. Carlo Ancelotti ha scelto lui come titolare per la sfida con il Lecce, insieme ad uno tra Llorente. Intanto il contratto del centravanti polacco scadrà tra due anni circa, a giugno 2021, ma già da tempo è al vaglio l'opzione di rinnovarlo, portandolo a scadenza 2023. Il Mattino, però, sottolinea che benché siano ripartite le trattative per allungare l'accordo, manchi ancora l'intesa tra domanda e offerta. Chissà se presto la quadra tra le parti sarà trovata.