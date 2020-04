Napoli, non tramonta la pista Azmoun: l'iraniano può prendere il posto di Milik

In casa Napoli si continua a pensare al sostituto di Milik, con il polacco che potrebbe partire al termine della stagione. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'uomo d'area di rigore, che pero ama anche accelerare e saltare l'uomo, viene invece dall'Iran. Stiamo parlando di Sardar Azmoun, attaccante in forza allo Zenit autore di 14 reti in 29 partite tra tra campionato, Champions e Supercoppa di Russia.