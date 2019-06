Napoli, obiettivo James: ok del colombiano su ingaggio spalmato

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli fa sul serio per James Rodriguez. Secondo quanto riferito dai colleghi di TVLuna, il club azzurro avrebbe incassato un sostanziale sì del fantasista colombiano, ragion per cui ora si tratterà col Real Madrid.

James avrebbe detto sì a spalmare il proprio ingaggio (6 milioni di euro) su un contratto più lungo di quello attualmente in essere col club iberico. Ma sarebbe disponibile anche a trasferirsi nuovamente in prestito, dopo non essere stato riscattato dal Bayern Monaco a fine stagione.