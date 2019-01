Napoli, obiettivo rinnovo per Milik: pronto accordo fino al 2024

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno ad alti livelli di Arkadiusz Milik in questa stagione ha confermato la bontà della scelta fatta al momento del suo acquisto da parte del Napoli tre anni fa. Oggi il club partenopeo punta a blindare il polacco con un nuovo contratto. Come riporta Il Mattino Milik ha un accordo con il club partenopeo fino al giugno 2021, ma l'intenzione è quella di prolungarlo per altre tre stagioni senza alcun tipo di clausola rescissoria. I contatti sono già stati avviati e l'intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di arrivare alla fumata bianca nei primi mesi del 2019.