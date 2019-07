Napoli, oggi l'agente di Hysaj a Dimaro per recapitare offerta della Roma

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, oggi l'agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj sarà a Dimaro, sede del ritiro azzurro, per recapitare al club campano un'offerta della Roma. Fonseca starebbe così pensando di prendere un terzino destra per alzare Florenzi nel ruolo di esterno offensivo sinistro.