Napoli, oggi nuovo tampone ma per affrontare la Juventus sarà decisivo quello di sabato

Dopo l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di martedì, che hanno dato esito negativo facendo tirare il primo, breve, sospiro di sollievo, oggi il Napoli effettuerà un altro tampone con i risultati, ancora più attendibili, che dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Il test di oggi, in programma dalle 12.30, però non sarà decisivo per dare il via libera alla sfida contro la Juventus in programma domenica. Infatti il club azzurro ha già fissato per sabato mattina presto, un altro tampone, con il centro screening dell'Università Federico II che ha già garantito di poter fornire i risultati entro sera, così da permettere alla squadra di mettersi eventualmente in viaggio con un charter verso Torino prima di cena in tutta sicurezza. Ovviamente con la speranza che tutto vada bene e che si possa parlare solo di calcio e non, ancora una volta, di Coronavirus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.