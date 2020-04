Napoli, ormai l'addio di Callejon è certo: Valencia in netto vantaggio sul Siviglia

José Maria Callejon lascerà il Napoli al termine di questa stagione, non ci sono margini per la permanenza e lui è pronto per partire tornando in patria per chiudere la carriera da calciatore. Lo spagnolo piace al Siviglia, ma al momento pare molto più probabile che il suo futuro possa essere al Valencia, club che da mesi lo sta corteggiando e che potrebbe garantirgli palcoscenici di primo piano. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.