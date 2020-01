Napoli, Ospina ha sorpassato Meret nelle gerarchie di Gattuso

© foto di Insidefoto/Image Sport

David Ospina scavalca Alex Meret nelle gerarchie del Napoli. Lo scrive Il Mattino, che evidenzia come i due portieri abbiano vissuto un dualismo anche nell'era Ancelotti, con Meret avanti rispetto al colombiano. Al suo arrivo, Gattuso era stato invece abbastanza chiaro, indicando il giovane italiano come titolare indiscusso. Ora però lo stesso Ospina avrebbe riguadagnato terreno e Ringhio, complice anche una ripresa fisica totale ancora da arrivare per Meret, sembra aver individuato nell'ex Arsenal il portiere su cui puntare in questo momento.