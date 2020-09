Napoli, Ospina: "L'obiettivo deve essere lottare per il campionto. Osimhen come Asprilla"

vedi letture

"Il Napoli deve lottare per traguardi importanti, dobbiamo pensare a questo". Così il portiere del Napoli, David Ospina, ai microfoni di Sky Sport: "E’ dura senza tifosi, ma dobbiamo avere la mentalità giusta. Obiettivo? Essere nei primi posti, lottare per il campionato e tornare in Champions. Osimhen come Asprilla? Sì, ha queste gambe lunghe come le aveva lui, c’è una somiglianza".