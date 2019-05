Napoli, per il centrocampo nel mirino Elmas del Fenerbahce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli sta monitorando con attenzione il profilo di Eljif Elmas, centrocampista classe '99. Il calciatore macedone di origini turche, che piace anche a Inter e Lazio, milita nel Fenerbahçe e per 'Sky' è finito concretamente nel mirino del club partenopeo.

Vertice in corso - In questo momento, De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli e Ancelotti sono tutti riuniti nella casa dell'allenatore per discutere delle strategie da adottare sul mercato nelle prossime settimane.