Napoli, per Milik c'è la Juventus ma è strada in salita tra costo e contropartite

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'attacco della Juventus e spiega che Arkadiusz Milik è il nome più caldo per la Juventus. Il Napoli l'ha liberato, la rottura è totale ma la società azzurra chiede cifre importanti: il ventiseienne è in scadenza nel 2021 e il Napoli non si scalda davanti a contropartite come Cristian Romero e Luca Pellegrini. A far sbloccare il tutto potrebbe essere solo un eventuale sì di Federico Bernardeschi che però, adesso, tergiversa sull'affare.