Lucas Torreira regista ex Sampdoria oggi all'Arsenal è la priorità del mercato per il Napoli in vista di gennaio. Una trattativa che i partenopei vogliono portare avanti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in modo da posticipare l'esborso economico alla prossima estate. Si attende, a tal proposito, la risposta dei Gunners. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.