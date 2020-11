Napoli, Politano: "Non è una gara-scudetto. Gattuso? E' carico, vogliamo fargli un regalo"

Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita prima del match col Milan: "Non è una sfida scudetto, è una gara importante per entrambe, ci teniamo a fare bene. Osimhen? Ci dispiace della sua assenza e quella degli altri, dobbiamo essere bravi a non farlo rimpiangere. Imposteremo la gara come al solito. Gattuso? Ha fatto la storia del Milan, per lui è una gara speciale, è molto carico, speriamo di regalargli la vittoria".