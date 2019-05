Napoli, possibile assalto a Ilicic. E l'età non sarebbe un ostacolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano i pretendenti di Josip Ilicic dopo la sua migliore stagione in Serie A. Il fantasista dell'Atalanta piace molto al Napoli, con Giuntoli che ha inviato un osservatore fisso per seguire le sue partite su imbeccata diretta da Ancelotti. Al tecnico piace molto e il club sarebbe pronto a fare uno strappo alla regola dell'età che non prevederebbe acquisti di giocatori over 30. Il talento, in questo caso, è la carta giusta per fare uno strappo alla regola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.