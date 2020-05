Napoli, pressing Juve su Milik ma De Laurentiis dice no alle contropartite

Maurizio Sarri ha chiesto ai dirigenti juventini di acquistare Arek Milik come futuro centravanti ma il tecnico toscano deve fare i conti con il muro innalzato dal suo ex club, che non ha intenzione di cedere il polacco se non davanti a una lauta offerta cash. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore, visto che l'attuale scadenza è fissata nel 2021, ma nel corso della pandemia questa possibilità è venuta meno e il rilancio degli ultimi giorni non ha suscitato nuovi sentimenti nella punta 26enne. Paratici dal canto suo ha iniziato a proporre diversi giocatori per abbassare la richiesta di 50 milioni avanzata da De Laurentiis, ma nessuno di quelli proposti ha scaldato i cuori del club partenopeo. Da non scordarsi che sull'attaccante è vivo l'interesse sia del Tottenham che dell'Atletico Madrid. A riportarlo è Il Corriere delllo Sport.