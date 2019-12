© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di contratto di Dries Mertens. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione: il Napoli ha offerto all'attaccante belga il prolungamento fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma la proposta non convince Dries né sotto il profilo economico, né della durata. Il belga ha una clausola da 10 milioni di euro, valida solo per l'estero entro il 10 gennaio, ma ha rifiutato il Borussia Dortmund ed ora ci sta provando l’Everton di Ancelotti. L'idea di Mertens è di terminare l’annata in maglia azzurra per poi scegliere l’opzione migliore a parametro zero. In estate tornerebbe in gioco anche l'Inter che ci sta provando tramite intermediari.