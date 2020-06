Napoli, recupero dopo i carichi: da domani tattica e prevenzione verso l'Inter

Domani inizierà la settimana tipo che porterà al ritorno in campo. Subito un match da dentro o fuori per il Napoli, che scenderà in campo per far valere l'1-0 dell'andata a Milano contro l'Inter e provare a conquistare la terza finale della gestione De Laurentiis (la quinta contando anche le due di Supercoppa). Un appuntamento da non fallire, che rischia di racchiudere gran parte di quello che resta della stagione, e che per questo il Napoli vuole affrontare senza lasciare nulla al caso.

Sarà una settimana però leggera dal punto di vista dei carichi di lavoro. Già ieri c'è stato spazio quasi esclusivamente per il pallone, sotto la guida di Gattuso, regolarmente in campo nonostante giorni di dolore per la perdita della sorella Francesca. Oggi giornata di riposo, la seconda dopo pochi giorni (anche giovedì la squadra ha rifiatato), a conferma che l'obiettivo più che altro è evitare sovraccarichi ed insistere col pallone, tra esercizi e partitine, incentrate più che altro su un lavoro tattico per reparti. Niente rischi dunque, anche perché la condizione generale è incoraggiante grazie anche ai programmi personalizzati rispettati sia a casa che nelle prime settimane di lavoro individuale a Castelvolturno. Attenzione particolare legata più che altro alla prevenzione di ulteriori acciacchi: i problemi delle scorse settimane sono infatti tutti rientrati ed out c'è solo Manolas per la distrazione muscolare che lo terrà fuori fino a fine mese. L'obiettivo di Gattuso ed il suo staff, tutt'altro che semplice, è riprendere il discorso interrotto dallo stop: il Napoli aveva decisamente trovato la strada giusta con 3 successi di fila in campionato, 4 vittorie e il pari col Barcellona nelle ultime 5 e, allargando l'intervallo, 7 vittorie (battendo anche Juventus, Lazio e Inter) ed il pari col Barcellona nelle ultime 9.