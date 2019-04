Napoli, rinnovo di Callejon vicino: prolungherà fino al 2022

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo vicino per José Maria Callejon con il Napoli. L'attuale accordo tra lo spagnolo e i partenopei scade nel 2020 ma nelle prossime settimane arriverà il prolungamento per altre due stagioni, visto che l'esterno è un punto fermo per Carlo Ancelotti. A riportarlo è Il Mattino.