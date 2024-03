Napoli, Santiago Gimenez il preferito per il dopo Osimhen. Ma costerà almeno 50 milioni

Il Napoli si prepara alla prossima annunciata rivoluzione. E tutto, inevitabilmente, partirà dalla sempre più probabile partenza di Victor Osimhen che frutterà alla società di Aurelio De Laurentiis non meno di 120-130 milioni di euro. Soldi che saranno poi reinvestiti per ricostruire la squadra.

Per sostituire il bomber nigeriano, spiega la Gazzetta dello Sport, il nome che sembra aver scalato gerarchie rispetto a Zirkzee e David è quello di Santiago Gimenez, attaccante argentino in forza al Feyenoord. Già cercato dalla Lazio la scorsa estate, l'attaccante autore di 21 gol in 25 partite in campionato ha un costo di 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma che di partenza non sembra spaventare il patron azzurro che potrà contare, appunto, sugli ingressi della cessione di Osimhen.

In seguito ci sarà poi da decifrare la situazione di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: il primo scalpita per avere più spazio e salvo sorprese in estate sarà ceduto. Mentre l'ex Sassuolo, costato 35 milioni di euro, dovrà essere valutato attentamente. In caso di proposta pari o superiore a quanto precedentemente investito, anche lui potrebbe partire.