Napoli, occhi fissi su Gimenez per l'attacco. In programma un vertice a Rotterdam

Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, 47 gol in 83 partite nel Feyenoord, è in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen: il Napoli si è informato, lo sta studiando, l’altro nome è quello di Jonathan David del Lille. Ma intorno a questo centravanti, che è nato a Buenos Aires, ha il passaporto italiano grazie ai nonni di sua mamma Maria Bernarda e ha scelto la nazionalità messicana, si stanno muovendo anche il Milan, il Tottenham, l’Atletico Madrid e il Chelsea.

L’appuntamento per il suo futuro, scrive oggi il Corriere dello Sport, è fissato a Rotterdam. Un tavolo per cinque: Gimenez, il papà, l'agente Mariel Duayhe, il direttore generale Dennis Te Kloese e il presidente Toon Van Bodegom, uno degli imprenditori più quotati in Olanda, al comando di “Freeday.ai”, una piattaforma di intelligenza artificiale che offre supporto per ottimizzare le operazioni aziendali.

Sarà un vertice fondamentale per capire la prossima destinazione dell'attaccante, argentino di nascita ma che ha scelto di difendere i colori della Nazionale del Messico. A cui non parteciperà Morris Pagniello: la famiglia dell’attaccante ha escluso il possibile coinvolgimento del mediatore italo-australiano, che nel 2011 aveva lavorato per l’arrivo di Diego Maradona sulla panchina dell’Al-Wasl, squadra di Dubai.