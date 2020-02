© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prestazioni dell'Hellas Verona di Ivan Juric non stanno passando inosservate, specie la convincente vittoria di ieri ai danni della Juventus, e le prime attenzioni di grandi club cominciano a posarsi nei confronti dell'allenatore croato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per esempio, il nome di Juric sarebbe il primo sulla lista del Napoli qualora l'attuale tecnico Gattuso non riuscisse ad invertire la rotta da qui al termine della stagione.