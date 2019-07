Napoli, si continua a lavorare per Pepé. Serve convincere il giocatore

Il Napoli insiste per l’attaccante del Lille Nicolas Pepé a avrebbe nuovamente contattato il club francese per trovare un accordo. L’ultima idea dei partenopei è quella di inserire il cartellino di Adam Ounas , calciatore gradito al Lille, per abbassare la parte cash e arrivare comunque a una valutazione prossima ai 60 milioni di euro. Secondo Sky Sport il vero ostacolo è la volontà del giocatore che è attratto anche dalla Premier League oltre che dal Paris Saint-Germain. Il club azzurro in questi giorni proverà a convincere giocatore ed entourage ad accettare la destinazione.