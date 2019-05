© foto di J.M.Colomo

La radio napoletana Radio Kiss Kiss fa il punto sulle trattative tra Napoli e Villarreal per Pablo Fornals. Il gradimento del giocatore è totale per la destinazione partenopea, ma il club spagnolo per cedere il suo centrocampista pretende i quasi 30 milioni della clausola rescissoria, ma si lavora per abbassare le pretese: il Napoli lavora per ottenere lo sconto.