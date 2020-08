Napoli, si fermano tutti i compagni: al 79esimo Callejon lascia il campo tra gli applausi

José Callejon ha lasciato il terreno di gioco del San Paolo a poco più di dieci dalla fine di Napoli-Lazio tra gli applausi di tutti i suoi compagni di squadra. Per lo spagnolo, l'ultima di campionato coi partenopei, è andata in scena l'ultima sfida nell'impianto di Fuorigrotta con la maglia azzurra. L'ex Real Madrid è in scadenza e non rinnoverà. Al suo posto è entrato Lozano.

